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2020-01-11 | 22:15
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اقيمت، اليوم السبت، منافسات الجولة السابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.
واحتضنت قاعة دهوك ثلاث مباريات في اليوم الثالث للمسابقة، حيث حقق الكهرباء اول انتصاراته بتغلبه على دهوك بنتيجة 67-59.
وفي المباراة الثانية، نجح فريق الميناء باجتياز فريق التضامن النجفي، بنتيجة 63-61، ليحقق فوزاً صعباً وبفارق نقطتين فقط.
وفي ختام المباريات، تواجه النفط امام الشرطة في قمة الدوري الممتاز، والتي انتهت لصالح كتيبة مدرب النفط خالد يحيى بنتيجة 86-84.
وفي المباراة الثانية، نجح فريق الميناء باجتياز فريق التضامن النجفي، بنتيجة 63-61، ليحقق فوزاً صعباً وبفارق نقطتين فقط.
وفي ختام المباريات، تواجه النفط امام الشرطة في قمة الدوري الممتاز، والتي انتهت لصالح كتيبة مدرب النفط خالد يحيى بنتيجة 86-84.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر يوم سلوي حافل ختامه قمة مثيرة بين النفط والشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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