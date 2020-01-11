يوم سلوي حافل ختامه قمة مثيرة بين النفط والشرطة

واحتضنت قاعة دهوك ثلاث مباريات في اليوم الثالث للمسابقة، حيث حقق الكهرباء اول انتصاراته بتغلبه على دهوك بنتيجة 67-59.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق الميناء باجتياز فريق التضامن النجفي، بنتيجة 63-61، ليحقق فوزاً صعباً وبفارق نقطتين فقط.



وفي ختام المباريات، تواجه النفط امام الشرطة في قمة الدوري الممتاز، والتي انتهت لصالح كتيبة مدرب النفط خالد يحيى بنتيجة 86-84.