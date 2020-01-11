الحشد ينفي تعرض احد قيادييه لعملية اغتيال

نفت هيئة الحشد الشعبي، السبت، تعرض احد قيادييها لعملية اغتيال.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت، السبت، انباء عن تعرض احد قيادي الحشد الشعبي للاغتيال مرفقة ذلك بصور وباجات تعريفية".
ونفت الهيئة "تعرض احد مسؤوليها لعملية اغتيال"، مشددة على "ضرورة تلقي الاخبار من المصادر الرسمية، خاصة وان ما تم تنقاله من صور ظهر فيها هوية تعريف غير مسجلة ضمن موارد هيئة الحشد".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا تضمن ان احد قياديي الحشد في كربلاء قتل بهجوم مسلح في المحافظة.
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