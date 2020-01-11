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الحشد ينفي تعرض احد قيادييه لعملية اغتيال

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نفت هيئة الحشد الشعبي، السبت، تعرض احد قيادييها لعملية اغتيال.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت، السبت، انباء عن تعرض احد قيادي الحشد الشعبي للاغتيال مرفقة ذلك بصور وباجات تعريفية".

 

ونفت الهيئة "تعرض احد مسؤوليها لعملية اغتيال"، مشددة على "ضرورة تلقي الاخبار من المصادر الرسمية، خاصة وان ما تم تنقاله من صور ظهر فيها هوية تعريف غير مسجلة ضمن موارد هيئة الحشد".

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يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا تضمن ان احد قياديي الحشد في كربلاء قتل بهجوم مسلح في المحافظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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