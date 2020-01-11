تعرف على أولى ضربات النوارس في ميركاتو الشتاء

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2020-01-11 | 22:01
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أعلن نادي الزوراء عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "الزوراء تعاقد مع مهاجم الصناعات الكهربائية مصطفى محمود لتمثيل الفريق محلياً واسيوياً".
محمود سبق وان مثل النوارس في موسم 2017/ 2018 قبل ان ينتقل الى صفوف الصناعات الكهربائية في الموسم الماضي.
وتخلى الزوراء عن المهاجمين علاء عباس وعماد محسن في الانتقالات الشتوية الجارية، حيث من المؤمل ان يبرم صفقة هجومية أخرى في الانتقالات الحالية.
محمود سبق وان مثل النوارس في موسم 2017/ 2018 قبل ان ينتقل الى صفوف الصناعات الكهربائية في الموسم الماضي.
وتخلى الزوراء عن المهاجمين علاء عباس وعماد محسن في الانتقالات الشتوية الجارية، حيث من المؤمل ان يبرم صفقة هجومية أخرى في الانتقالات الحالية.
المحرر: محمد خليل
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