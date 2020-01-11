اعتقال السفير البريطاني في طهران لساعات

ذكرت وسائل اعلامية، ان السلطات الايرانية اعتقلت السفير البيرطاني في طهران. وقالت في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "السلطات الايرانية اعتقلت السفير البريطاني في طهران اثناء تواجده في الاحتجاجات". واضافت ان "اعتقال السفير استمر لساعات وتم الافراج عنه فيما بعد".

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