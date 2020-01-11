رياضة 2020-01-11 | 21:47 111 مشاهدة حقق فريق ليفربول الفوز على مضيفه توتنهام، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء هدف ليفربول الوحيد في المباراة، عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 37. وارتفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة، في المركز الثامن.

المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يحلق في صدارة البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.