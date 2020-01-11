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ليفربول يحلق في صدارة البريميرليج

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2020-01-11 | 21:47

ليفربول يحلق في صدارة البريميرليج

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حقق فريق الفوز على مضيفه توتنهام، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الممتاز.
وجاء هدف ليفربول الوحيد في المباراة، عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 37.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة، في المركز الثامن.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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