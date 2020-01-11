ثلاث اصابات خلال مصادمات كربلاء

افاد مصدر امني في كربلاء، السبت، ان ثلاثة اشخاص اصيبوا خلال المصادمات في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة المصادمات التي وقعت قرب مجلس كربلاء بين متظاهرين والقوات الامنية بلغت ثلاثة اصابات". واضاف المصدر انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "المصادمات مازالت مستمرة لغاية الان". Advertisements وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوقوع مصادمات بين محتجين وقوات أمنية في محافظة كربلاء.

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