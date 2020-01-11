افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم قطع الجسر الرئيس بقضاء الاصلاح في ذي قار. وقال المصد في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا الجسر الرئيس بقضاء الاصلاح في ذي قار، امام حركة سير المركبات". واضاف ان "قطع الجسر تم بواسطة حرق الاطارات".

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