مقتل صاحب محل بهجوم مسلح في كربلاء

افاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، السبت، بأن صاحب محل تجاري قتل بهجوم مسلح في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، اليوم، باتجاه صاحب محل تجاري في حي القادسية شمال كربلاء، ما ادى الى مقتله في الحال".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيق بالحادث، فيما نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي".
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