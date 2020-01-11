إيران تعتقل السفير البريطاني لساعات بمزاعم تنظيم مظاهرات

اعتقلت السلطات الإيرانية، السبت، السفير البريطاني في طهران راب مك إير، وذلك لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه بمزاعم تنظيمه احتجاجات بالعاصمة طهران.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية، إنه تم احتجاز المبعوث البريطاني بإيران عدة ساعات أمام جامعة أمير كبير بزعم تحريضه محتجين ضد الحكومة.

وفي وقت سابق السبت، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

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وقامت قوات الأمن بمطادرة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

واعترفت طهران، السبت، بأن الطائرة التي تحطمت، "عن غير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري"، وأنها دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.

وتحدثت في السابق تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال، الخميس، إن مصادر استخباراتية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينج 737 التي تحطمت قرب طهران "أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني".