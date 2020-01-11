الإمارات تدين تفجيرا استهدف مسجدا بباكستان: يتنافى مع القيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الذي استهدف مسجدا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا، السبت، جاء فيه، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي و ذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.
وأعلنت الشرطة الباكستانية، أن انتحاريا فجر نفسه داخل قاعة الصلاة الرئيسية لأحد مساجد جنوب غربى باكستان، الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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