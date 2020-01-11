هكذا قادت حكمة السلطان قابوس هيثم بن طارق لخلافته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر مجلس العائلة المالكة في عمان، عرفانا بفضل السلطان الراحل قابوس بن سعيد وإيمانا بحكمته تثبيت من أوصى به لخلافته في قيادة البلاد.
وأوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع فتح رسالة السلطان قابوس وفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة.
وقام مجلس الدفاع بحضور أفراد العائلة المالكة كشهود على الإجراءات، بفتح رسالة السلطان قابوس وقراءتها بشكل مباشر والإعلان أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد هو سلطان عمان.
ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.
وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.
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