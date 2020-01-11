مفاوضات مرتقبة بين حكومة السودان و"الشعبية – شمال"

يدخل وفدا الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبية – شمال، برئاسة عبدالعزيز الحلو في جولة مفاوضات مباشرة خلال يومين القادمين للاتفاق على إعلان مبادئ.

وقالت مصادر بالوساطة بين الفرقاء السودانيين لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق السبت، إن الوفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي، وصل إلى جوبا، حيث يتفاوض مع وفد الجبهة الثورية.

أما وفد الحركة الشعبية – شمال، برئاسة عمار آمون، سيصل الأحد إلى جوبا، تمهيدا للدخول في مفاوضات مباشرة حول إعلان المبادئ الذي من شأنه أن يكون المرجعية الرئيسية للتفاوض فيما بعد.

واشترطت الحركة الشعبية التوصل إلى اتفاق حول علمانية الدولة السودانية، مقابل التخلي عن حق تقرير المصير.

Advertisements

وكان فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين، أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال، بعدما طلب الجانبان مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات.





وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات السودانية، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان جوبا، اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.