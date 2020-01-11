مسؤول أمني ليبي يؤكد عودة الهدوء لصبراتة والزاوية

أكد مسؤول أمني ليبي، السبت، عودة الهدوء وحالة الاستقرار والأمن إلى مدينتي صبراته والزاوية وذلك بعد طرد مليشيات فايز السراج.

وقال العقيد زايد الجهاني، مدير أمن مديرية صبراتة، السبت، إن حالة الأمن والهدوء عادت إلى المناطق المحررة بعد أن نجح الجيش الليبي في استعادتها من أيدي مليشيات فايز السراج؛ حيث خيمت عليها أجواء من الهدوء والاستقرار.

وأكد مدير مديرية أمن صبراتة العقيد زايد الجهاني أن أجهوزة الأمن تستعد لصد أي محاولات تسلل من قبل المليشيات الهاربة من معارك طرابلس إن حاولت دخول المدينة.



وأضاف في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن "أجهزة الأمن بالمديرية تنسق مع المديريات المجاورة مثل صرمان".

أوضح "الجهاني" أن الأجهزة تتابع كل المعلومات الأمنية وتراقب جيداً، مشيراً إلى أن محاولات تسلل الإرهابيين وتحركاتهم المشبوهة قد تحدث حال وقوع خلل أمني أو غياب القانون، لذلك لن نسمح لها بدخول المدينة.

وتابع "الجهاني" أن الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستعدادات حتى يمكنها التصدي لأي محاولة من المليشيات للاختباء داخل صبراتة، وأشار إلى أن الوضع الأمني بصبراتة الآن عقب تحريرها أصبح مستتباً ولا توجد أي خروقات من قبل عناصر المليشيات، لكن المديرية تتخذ إجراءات وقائية استثنائية.

وشدد على أن الحكومة الليبية المؤقتة تحرص على إحلال الأمن في جميع المدن والمناطق المحررة، حتى يشعر المواطن بالأمان وينتهي عصر الفوضى والجريمة.

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وحول عمل جميع أجهزة المديرية، قال الجهاني: "إننا مستعدون أمنياً، لأننا في حالة حرب مع الإرهابيين والمليشيات الذين ينتظرون الفرصة لإفساد كل شيء".

وكانت صبراتة في ظل سيطرة الإرهابيين إحدى أبرز نقاط الاتجار في البشر في ليبيا، من خلال أحمد الدباشي الشهير بـ"العمو"، وحسن حسين الدباشي وعصام الغول، قائد سرية المدينة، وأحمد شوية شطري سابق، ومصعب أبوقرين، وذلك بالتعاون مع مليشيات الزنتان وقائدهم المطلوب أسامة الجويلي.

وفي مدينة الزاوية، غربي طرابلس، قال اللواء محمد الطحيش، آمر منطقة الزاوية العسكرية بالجيش الوطني الليبي، إن المنطقة مستقرة نسبياً ما عدا منطقة العجيلات التي تقع بعد حوالي 80 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة العاصمة طرابلس.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن العجيلات شهدت بعض المناوشات لمجموعة تمتهن الابتزاز ضد سكان المنطقة، لكن القوات الأمنية فرضت الأمن على المنطقة وتعاملت مع كل بؤر الفساد.

و تابع "الطحيش" أن الأمن يكثف دورياته للتعامل مع المجموعات الخارجة عن القانون وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص.

وأوضح أن القوات التابعة لمنطقة الزاوية تستعد لعملية تحرير المدينة، وهي في انتظار أوامر قيادة الجيش لتطهير المدينة من المليشيات الإرهابية.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية في الآونة الأخيرة، حيث سيطر على جزيرة الفحم في مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، وسط تواصل تقدمه باتجاه محور أبوسليم.

وأسقط سلاح الجو الليبي طائرة تركية مسيرة فوق منطقة أبوسليم التي تتوغل فيها قوات الجيش الليبي إبان رصدها لتحركاتهم وقبل استهدافها لتمركزات القوات الليبية.

وأحكمت وحدات الجيش سيطرتها على عدة مواقع بعد منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة، كما أكدت محاصرة الجماعات المسلحة بمحيط منطقة بوقرين بعد هجوم موسع شنته عليها.