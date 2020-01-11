رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عمان الجديد

الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دول الإمارات، السبت، ببرقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطانا لعمان الشقيقة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان بالمناسبة نفسها.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في برقية التهنئة: "نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السلطنة من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها المتين وشيد بنيانها الراسخ فقيد الأمة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله بما يحقق تطلعات الأشقاء في سلطنة عمان نحو مزيد من التنمية والتقدم والازدهار الذي تحياه بلادكم واقعا ملموسا".

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وأكد رئيس الإمارات عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين وحرص الإمارات على المضي قدما في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعه لآفاق أرحب بما يعود بالخير على الشعبين ويسهم في خدمة المصالح القومية العليا للأمة العربية ويصون مستقبلها.





وأضاف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: "إننا ماضون بعزم صادق وإرادة صلبة على طريق تعزيز علاقتنا مع سلطنة عمان على المستويات كافة على أسس الأخوة ووحدة الهدف والمصير في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وتابع: "إننا نتطلع بثقة وعزم إلى العمل معا لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية ونعبر لجلالتكم عن أصدق تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب العماني الشقيق نحو مزيد من التقدم والنماء والتطور".