تساي إنج ون تفوز برئاسة تايوان للمرة الثانية

فازت رئيسة تايوان المنتهية ولايتها تساي إنج-ون، السبت، في الانتخابات الرئاسية بحصولها على 57% من الأصوات، وفق ما أظهرت أرقام رسمية.

وبحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية الانتخابات نالت تساي عددا قياسيا من الأصوات بلغ 8,2 مليون صوت، ما يزيد بـ1,3 مليون عن الأصوات التي نالتها في انتخابات 2016.

وحصل المنافس الأقرب لها، هان كيو-يو المنتمي للحزب القومي الصيني، على 39% من الأصوات، فيما حصل المرشح المستقل جيمس سونح وون على 4% من الأصوات.

وكانت تساي قد تصدرت - في وقت سابق - النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وفق وسائل إعلام محلية.





Advertisements

وأظهرت النتائج الأولية أن تساي حصلت على 56% من 6 ملايين صوت تم فرزها، حتى الساعة 10.15 بتوقيت جرينتش، فيما حصل مرشح المعارضة هان كيو يو على 39% من الأصوات.

في المقابل، اعترف مرشّح المعارضة بهزيمته أمام الرئيسة المنتهية ولايتها بعد اقتراع طغى عليه مستقبل العلاقة بين الصين وهذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.

وقالت تساي التي أدلت بصوتها صباحا في العاصمة تايبيه إنها تأمل أن يؤدي التايوانيون واجباتهم كمواطنين من أجل "تعزيز الديمقراطية التايوانية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، رفض هان الإدلاء بأي تصريح أثناء مروره أمام مكتب الاقتراع في كاوهسيونج، المدينة الثانية في تايوان، والتي يرأس هان بلديتها.

وتوجه الناخبون في تايوان إلى مراكز الاقتراع، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تضمن فترة ثانية ونهائية مدتها 4 سنوات للرئيسة الحالية تساي إنج ون.

وتنافس في الانتخابات إلى جانب تساي، هان كيو يو (62 عاما) عمدة كاوهسيونج، والمتنافس الثالث على الرئاسة هو الأمين العام السابق للحزب القومي الصيني جيمس سونج (77 عاما) والمرشح عن حزب الشعب أولا المحافظ.