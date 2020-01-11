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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون معلقا علي إقرار إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم السبت، إن إقرار إيران إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ "خطوة أولى مهمة"، مشيرا إلى أن الحادثة تعزز أهمية وقف تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال بوريس جونسون، في بيان صدر عن مكتبه "أن اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 خطوة أولى مهمة"، وفقا لرويترز.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "سنبذل كل ما بوسعنا لدعم عائلات 4 ضحايا بريطانيين وضمان حصولهم على الأجوبة وطي الصفحة بالشكل الذي يستحقونه".
وأشار جونسون إلى أن بلاده ستعمل عن قرب مع كل من كندا وأوكرانيا وغيرهما من الشركاء الدوليين لضمان إجراء "تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل وإعادة جثث القتلى"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن "هذه الحادثة الأليمة تؤكد أهمية خفض تصعيد التوتر" في الشرق الأوسط، وشدد على "أهمية مضي جميع القادة قدما بالمسار الدبلوماسي".
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