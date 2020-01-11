دول عربية وأجنبية تنعى السلطان قابوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

نعت دول عربية وأجنبية، السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، والذي توفي مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.



وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة: "إننا ننعي اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد".

وأضاف: "وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عُمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبدورها نعت المملكة العربية السعودية، السلطان قابوس، وقال الديوان الملكي في بيان السبت: "ببالغ الحزن والأسى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ، سلطان عُمان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وتابع البيان: "أعرب العاهل السعودي وولي العهد عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني الشقيق، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل إلى جوار ربه بعد أن أتم مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ونعت البحرين أيضا السلطان قابوس، وأعلنت الحداد لثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن "بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة له وللأسرة الكريمة وللشعب العُماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد".

وأكد أمير الكويت بأن "العالم فقد برحيل السلطان قابوس أحد رجالاته العظام كما فقدت سلطنة عُمان والأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية قائدا حكيما كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية".

ووجه أمير الكويت، بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام، وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، حدادا على وفاة السلطان قابوس.

ومن جانبه أعلن الديوان الأردني الملكي الهاشمي، وبأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "الحداد على فقيد الأمة الكبير، السلطان قابوس بن سعيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت".

وغرّد الملك عبدالله الثاني على "تويتر" قائلا: "فقدنا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذي كان أخا كبيرا لي وصديقا عزيزا لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان".