شكرا لقرائتكم المعارضة الإيرانية تطالب خامنئي بالتنحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أقر الحرس الثوري الإيراني، السبت، بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وما لاقى هذا الاعتراف من تنديد دولي صاحبه استنكار وسخط كبير من الواقعة، طالب زعيم "المعارضة الخضراء" في إيران مهدي كروبي، برسالة السبت، المرشد الأعلى علي خامنئي بالتنحي وترك منصبه.

وقال كروبي القابع تحت الإقامة الجبرية في منزله منذ أعوام لخامنئي: "لا تمتلك صفات القيادة وعليك التنحي".

وجاءت رسالة كروبي هذه بعد ساعات من انطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران السب، ذكرت عنها وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

كما أكدت الوكالة أن الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات قد علت كثيرا في التظاهرات، حيث طالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا " النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.

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تمزيق صور لقاسم سليماني

ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.

وقام أيضا المحتجون بتمزيق صور لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية 3 يناير الجاري، وعرضت "فارس" التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صورا لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني.

فيما أظهرت فيديوهات قوات الباسيج تقوم بتطويق تجمع للطلاب في طهران.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أصدر بياناً، السبت، اعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغوط الخارجية على طهران، لكن تعازي القيادة لأسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين.