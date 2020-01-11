بمناسبة «عيد الشرطة» .. إستخراج رخص القيادة بالمجان للمواطنين

أعلنت إدارات المرور عن استخراج رخص القيادة بالمجان للمواطنين، وذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ68.

ومن المقرر أن تشارك وزارة الداخلية جميع أطياف الشعب الاحتفال بعيد الشرطة لعام 2020، المقرر في 25 يناير الجاري، عبر تنظيم عدد من الفعاليات.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ستقوم إدارات المرور باستخراج "رخصة قيادة" بدون رسوم لعدد من المواطنين المتقدمين أولا، وذلك بكل الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك إنطلاقًا من استراتيجية الوزارة التي تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعى مع جميع شرائح المجتمع.