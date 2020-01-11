شعبان: الردود على عملية اغتيال سليماني ستستمر

أكدت المستشارة الاعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان أن "الدولة السورية قائمة على دحر الارهاب واستعادة الحقوق وتحرير الاسرى".
ولفتت شعبان الى ان "حادث اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني يجب التوقف عنده مطولا، ونحن امام عمل يقوم به الرئيس الاميركي دونالد ترامب لصالح اسرائيل وهو عمل مزلزل"، معتبرا ان "اميركا ابتليت بعمل ارتد عليها سلبا من كل النواحي وهذه الجريمة تناقض الدستور الاميركي".
ورأت شعبان ان "الردود على عملية اغتيال سليماني ستستمر ويجب الا نستخف بحجم الوعي الذي شكلته هذه الحادثة".
ولفتت الى ان "تخفيف التصعيد في كلمة ترامب بعد الضربة الايرانية تدل على ادراكه حجم الخطأ الذي ارتكبه".
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