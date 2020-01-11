اعتقال سفير بريطانيا في إيران لبعض الوقت بسبب تصويره تجمعاً في طهران

أفادت وسائل إعلام ​إيران​ية عن إعتقال القوى الأمنية السفير البريطاني في البلاد إيران روب ماكريري، خلال تصويره تجمعاً أمام جامعة أمير كبير في طهران، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقاً.

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