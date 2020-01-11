أفادت وسائل إعلام إيرانية عن إعتقال القوى الأمنية السفير البريطاني في البلاد إيران روب ماكريري، خلال تصويره تجمعاً أمام جامعة أمير كبير في طهران، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال سفير بريطانيا في إيران لبعض الوقت بسبب تصويره تجمعاً في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.