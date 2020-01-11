العربية: مهدي كروبي يطالب خامنئي بالتنحي من منصبه

ذكرت قناة "العربية" أن المعارض الإيراني البارز مهدي كروبي طالب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد ​علي خامنئي​ بالتنحي من منصبه. وأوضحت القناة أن كروبي بعث من مقر إقامته الإجبارية برسالة مفتوحة إلى خامنئي قال فيها: "لا تمتلك أي من صفات القيادة وعليك التنحي".

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