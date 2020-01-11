قوات العمليات الخاصة الأميركية تنشر صورا جديدة لسيارة سليماني بعد استهدافها

نشرت قوات العمليات الخاصة الأميركية صورا جديدة ل​سيارة​ قائد ​فيلق القدس​ الإيراني السابق، ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، بعد استهدافها ب​صاروخ​ من ​طائرة​ مسيرة الأسبوع الماضي. وأكد موقع "​فوكس نيوز​" الذي نشر الصور أن جنودا من قوات العمليات الخاصة الأميركية في ​العراق​ كانوا يرصدون موكبا يقل سليماني عن بعد نصف ميل، ثم وصلوا إلى موقع الاستهداف بعد وقوعه بأقل من دقيقتين وأدوا ما يعرف بـ "تقييم أضرار التفجير"، والتقطوا صورا للمكان تؤكد أن الطائرة المسيرة أصابت السيارة المستهدفة، وأن سليماني فارق ​الحياة​.

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