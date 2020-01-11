مقتل 11 لاجئا بينهم 8 أطفال إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الغربية لتركيا

قتل 11 شخصا على الاقل بينهم ثمانية اطفال في غرق زورق يقل مهاجرين في بحر ايجه قبالة مدينة جشمة السياحية في غرب ​تركيا​ التي تقع قبالة جزيرة خيوس اليونانية، لافتة الى انقاذ ثمانية اشخاص. ولم تعرف حتى الان جنسية الضحايا.

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