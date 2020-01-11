روبيرت أوبراين: قتل سليماني زاد فرص بدء مفاوضات بين إيران وأميركا

اعتبر مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي روبيرت أوبراين أن احتمال خوض إيران مفاوضات مع ​الولايات المتحدة​ بات أكبر بعد اغتيال قائد "​فيلق القدس​" ​قاسم سليماني​.

وأشار أوبراين، في حديث لموقع "Axios" نشرت مقتطفات منه، إلى أن "فرص الجلوس حول طاولة المفاوضات مع الإيرانيين والتوصل إلى صفقة باتت أكبر بكثير لأن سليماني صار خارج ساحة المعركة".

واعتبر أوبراين أن "الإيرانيين أدركوا أنهم لا يريدون مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وأن حملة الضغوط القصوى لن تنتهي"، مشيرا إلى أن سليماني كان يؤمن بأنه سيتمكن من وقفها عبر التصعيد مع الجانب الأميركي واستهداف طائراته المسيرة ومنشآت النفط السعودية والاستيلاء على سفن، قائلاً: "أعتقد أن هذه القصص انتهت وأن الإيرانيين يتراجعون".