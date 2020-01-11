أكدت مصادر مطلعة للـ "lbc" ان حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أرسل كتابًا إلى وزير ​المال​ ونسخًا منه إلى كبار المسؤولين يطلب فيه منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها ​المصارف​ حاليا لجهة تعاطيها مع المودعين، وأن الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة. وأشارت المصادر إلى أن هكذا صلاحيات تحتاج لقرار سياسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: سلامة ارسل كتابا لخليل وكبار المسؤولين طالبا منحه صلاحيات لتشريع تدابير المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.