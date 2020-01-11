أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنه سيتقدم الاثنين بدعوى أمام القضاء المختص على قناة الجديد وادارتها في كل ما اختلق وعرض في مقدمة نشرة اليوم.
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت إلى أنه "مرة جديدة تحاول قناة الجديد استكمال مسلسل ابتذالها المهني المكشوف وخلق اتهامات مدفوعة الأجر والغايات للتغطية على الحقائق والتي أصبحت معروفة للجميع وأزعجت اصحاب الجديد المستفيدين من قطاع الكهرباء وأزماته ووقوف وزارة المال في وجه المخالفات الواضحة في الملف التي تناولته والذي منع هدر عشرات الملايين من الدولارات".
واضاف: "أما ما يتعلق بالحديث عن صفقة وعمولات فهي مردودة عليهم وعلى من يغطون عليه في عملية كنا وما زلنا نطالب كما كل الناس لماذا لم تنجز حتى الان وفق الأصول وشبكة المستفيدين منها".
كانت هذه تفاصيل خبر خليل: سأتقدم الاثنين بدعوى أمام القضاء المختص على قناة الجديد وادارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.