درغام: الهروب من تحمل المسؤولية دليل ضعف وخيانة

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "كما هي العادة يستسهل البعض توجيه سهام الاتهام إلى العهد والوزير ​جبران باسيل​، علما أن من يمسك بمفاصل الدولة المالية معروفون".

ورأى أن "الهروب من تحمل المسؤولية دليل ضعف وخيانة، وهو أسهل الحلول. ونحن نكتفي بالقول: إن الأزمة الحقيقية في عقولكم البالية التي لم تكن يوما في خدمة الوطن".