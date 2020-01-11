درغام: الهروب من تحمل المسؤولية دليل ضعف وخيانة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "كما هي العادة يستسهل البعض توجيه سهام الاتهام إلى العهد والوزير جبران باسيل، علما أن من يمسك بمفاصل الدولة المالية معروفون".
ورأى أن "الهروب من تحمل المسؤولية دليل ضعف وخيانة، وهو أسهل الحلول. ونحن نكتفي بالقول: إن الأزمة الحقيقية في عقولكم البالية التي لم تكن يوما في خدمة الوطن".
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