ندى البستاني: مادة المازوت متوفرة ولا داعي للقلق

أكدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، في تصريح تلفزيوني، أن موضوع ​محطات المحروقات​ التي تبيع بأعلى من الأسعار الرسمية عند ​وزارة الإقتصاد والتجارة​، مشددة على أن مادة المازون متوفرة في الأسواق اللبنانية سواء في منشآت النفط أو في القطاع الخاص، داعية المواطنين إلى عدم القلق وإبلاغ الوزارة عن أي محطة ترفض بيع المازوت.

وأشارت البستاني إلى أنها الدولة تستورد مادة المازوت في الأصل، موضحة أن حصتها في السوق هي 30%.