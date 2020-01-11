مصرع 11 مهاجرًا بينهم ثمانية أطفال في بحر إيجه









اسماء السيد - إسطنبول: قضى 11 شخصًا على الاقل، بينهم ثمانية اطفال، السبت، في غرق زورق يقل مهاجرين قبالة تركيا، وفق ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

ذكرت الوكالة ان الزورق غرق في بحر ايجه قبالة مدينة جشمة السياحية في غرب تركيا التي تقع قبالة جزيرة خيوس اليونانية، لافتة الى انقاذ ثمانية اشخاص. ولم تعرف حتى الان جنسية الضحايا.

يأتي ذلك بعد بضع ساعات من غرق زورق آخر في البحر الايوني قرب جزيرة باكسي اليونانية، قضى فيه 12 شخصا.

تستضيف تركيا نحو اربعة ملايين مهاجر ولاجىء معظمهم سوريون، وتشكل نقطة عبور رئيسة للفارين من النزاعات والساعين الى بلوغ اوروبا، وخصوصا عبر اليونان. وفي مارس 2016، وقعت انقرة والاتحاد الاوروبي اتفاقا للحد من تدفق المهاجرين عبر بحر ايجه.

