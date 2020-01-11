شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يفتتح مقرًا جديدًا بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح حزب الحرية المصري، بقيادة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، مقره رقم ٤٨٦ فى مركز نقادة محافظة قنا، جاء هذا بحضور كلا من الأمين العام النائب احمد مهني، ونواب رئيس الحزب النائب معتز محمود، والنائب حسن ناجى، و النائب طلعت القواس، والدكتور احمد ادريس أمين التنظيم، والدكتورة أمينة رشاد رئيس لجنة البحث العلمي، والأستاذ احمد القططي رئيس لجنة المتابعة، والأستاذ جمال الشريف أمين المحليات، وامير بشير، مشرف الحزب بمركز نقادة، ومحمد الريس، امين الحزب بنقادة.

وأشاد النائب صلاح حسب الله، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري، على رموز قنا وسماتها الشخصية، ثم أوضح صورة للمشهد السياسي وما يدور حولنا وشدد على وحدتنا والالتفاف الوطني لنظل أقوياء أمام كل المخططات التي تحاك لمصر، ومحاولات إدخالها إلى معترك يؤدي لتدمير مصر مثلما حدث في دول الجوار مثل سوريا وليبيا والعراق.

وأكد رئيس الحزب، أن مصر محفوظة من عند الله ثم بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وأبناء مصر المخلصين

وجيش مصر العظيم الذي يعتبر قوامه هو الشعب المصري باكمله، مؤكدا على اننا لم ولن نسمح لأي عدو لنا بالقرب من حبة رمل واحدة في مصر.

وتابع، ان الشعب المصري قادر ومستعد لتلبية نداء الوطن في اى لحظه لنقدم أرواحنا فداء لمصر لتظل مصر هي القائدة وصمام الأمان للوطن العربي والشرق الأوسط.

فيما تقدم بالتحية لكل أبنائنا في الجيش المصري المرابط على جميع الحدود حولنا كي ننعم بالأمان داخل مصر، واختتم كلمته بتكريم أبطال كرة القدم بمركز نقادة بمحافظة قنا.

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