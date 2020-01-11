شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المرج يفتتح ملعب رياضى بحضور وزير الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم أحمد علي ابراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج الملعب القانوني بنادي المرجً الرياضي بحي المرجً محافظة القاهرة ، وحضر الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك بناءا علي دعوة النائب أحمد علي ابراهيم له.

وقال أحمد على إبراهيم فى تصريحات صحفية، أن زيارة أشرف صبحى للمرج تعد الزيارة الثانية لوزير الشباب والرياضة في أقل من شهرين حيث سبق الزيارة الشهر الماضي لمركز شباب الأندلس في افتتاح حمام السباحة الأولمبي.

وذكر أحمد على أنه بذل جهد كبير فى إنشاء وتنجيل هذا الملعب والاستاد علي مدار 4 سنوات بعد توقف الأعمال حيث التقى بوزير الشباب والرياضة ووزير الانتاج الحربي ورئيس الهيئة القومية للانتاج الحربي لإنهاء تنجيل الملعب والاستاد الذي أصبح مناره شبابية ورياضية لكل أهالي وشباب حي المرجً .

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة المرج أن الافتتاح حضره أيضا الدكتور أشرف البجيرمى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة إلى جانب المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

جدير بالذكر ، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب كانت ناقشت منذ أسابيع قليلة، طلب الإحاطة مقدم من النائب أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب دائرة المرج ، الموجه لكلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى للصرف الصحى، بشأن غرق منطقة مؤسسة الزكاة وتقسيم أبو حوشان ومنطقة مدينة الهدى بكفر أبو صير بحى المرج، وذلك بحضور مسئولى الجهاز التنفيذى للصرف الصحى ورئيس شركة الصرف الصحي.

وقال النائب أحمد على، إن الجهاز التنفيذى للصرف الصحى متواطئ مع الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بمؤسسة الزكاة وهى شركة مصر للإسمنت المسلح التى كان من المفترض أن تنتهى من المشروع فى شهر ابريل 2016 أى منذ 4 سنوات ولم تقوم بتنفيذه حتى الآن.

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