شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "الأعلى للإعلام" يناقش 10 شكاوى ضد صفحات على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع لها ظهر غد الأحد، للنظر فى 10 شكاوى مقدمة ضد برامج تليفزيونية وصفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، كما تعقد لجنة الرصد اجتماع لها لرصد المخالفات الإعلامية على كافة وسائل الإعلام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقى من قبل 92 رسالة احتوت على آراء الجمهور واتخذ المجلس إجراءات ضد عدد من الرسائل اشتملت على شكاوى، كما تفاعل المجلس مع رسائل الجمهور التى يتم إرسالها عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للحكومة، كذلك تلقى 133 رسالة احتوت على شكاوى تم التحقيق فيها واتخاذ إجراءات حيالها وناقش ما احتوته باقى الرسائل من آراء تعبر عن مجملها عن رؤية المشاهدين والقراء للمحتوى الإعلامى، وتراوحت الشكاوى بين صعوبة إجراء مداخلات مع برامج التوك شو للإدلاء بآرائهم فى القضايا التى يتم مناقشتها إلى الشكوى من وقائع محددة تمثل مخالفات لبرامج أو صحف، كما احتوت الآراء على ما يمكن أن يجرى تنفيذه، ومنها مقترحات جديرة بالدراسة.

وتبين من تحليل اتجاهات شكاوى الجمهور المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نحو 35% يعلنون امتعاضهم من الشائعات التى تبث من الخارج ضد مصر، ونحو 10% يطلبون إجراء مداخلات تليفزيونية للرد عليها.

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كما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من قبل شكوتين الأولى من استاذة فى جامعة قناة السويس ضد صحيفة قومية تتهم مقالاً فى الجريدة بالسب والقذف ونشر وقائع غير صحيحة تتعلق بنزاع وظيفى بين رئيس الجامعة ومدرسة الجامعة، والثانية شكوى من شركة مقاولات ضد برنامج تليفزيونى.