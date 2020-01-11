شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعقد لقاء مفتوحا مع محامى إمبابة 23 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، عددا من محامى مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، بحضور سيد جابر أمين صندوق نقابة الجيزة، وشهد اللقاء دعوة الحضور للنقيب العام إلى عقد لقاء مفتوح مع محامى المركز، وذلك فى 23 يناير الجارى، تحت عنوان "اسأل النقيب"، للرد على جميع التساؤلات، والاستماع لمشكلات وطلبات المحامين، بالإضافة للاستماع لمقترحاتهم لتطوير المهنة والارتقاء بها.

من جانبه، وافق نقيب المحامين، على الدعوة، مؤكدا أنه لن يتوانى عن تلبية أى دعوة من جانب المحامين على مستوى الجمهورية، للتحاور حول تطوير المهنة والاستماع لأسئلة الجميع والرد عليها.

وكانت قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، شهدت الخميس الماضى، لقاء بين النقيب العام للمحامين سامح عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدد من قيادات نقابة محامين الأقصر بقيادة الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، وعدد من كبار وشباب المحامين بمحافظة الأقصر، وذلك لعرض آخر مستجدات العمل عليهم، ومناقشة بعض مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة من النقابة العامة.

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وكان صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كان كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان فى غير المشتغلين وخريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مضيفا أن موارد النقابة الأساسية تتمثل فى أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامى المشتغل، وأن النقابة كانت مهددة بالإفلاس فى عام 2011 نظرا لمقاسمة لغير المشتغلين للمحامين فى مواردهم المالية.