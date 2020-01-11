شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سعودى: الإخوان سطروا أبشع الجرائم في المجتمعات الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة عكاظ السعودية الضوء على ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، ونقلت تصريحات للشيخ عمر درويش ،المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالمملكة والتى حذر فيها من خطر جماعة الإخوان الإرهابية ،ومخالفتهم لمنهج أهل السنة والجماعة، وما يقومون به من عبث وفساد وإفساد، وإثارة الفتن بكل وسيلة، واستخدامهم الإسلام كغطاء ولباس لتصرفاتهم وتنفيذ خططهم لزعزعة الأمن وبث الغلو والتطرف، وإلحاق الضرر بالأمم والمجتمعات الإسلامية على حد قوله.

وقالت صحيفة عكاظ فى تقرير لها أن الشيخ عمر درويش ألقى ضمن سلسلة متصلة من البرامج العلمية والدعوية التي تواصل الوزارة تنفيذها بمتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية وبيان خطرها وشرها على الأوطان والمجتمعات الإسلامية اتساقاً مع رسالة الوزارة السامية في التوعية العلمية والفكرية.

وخلال المحاضرة التى جرت في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض بعنوان "خطر جماعة الإخوان المسلمين على الدين والمجتمع"، والتي نظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، قال الشيخ عمر درويش أن الجماعات المتطرفة كالإخوان وغيرهم سطروا أبشع الجرائم في المجتمعات الإسلامية وتنكروا لبلدانهم، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة على الخير ودوام الأمن والاستقرار على جميع بلاد المسلمين محذرا من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها.