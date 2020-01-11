شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بالفيديو يكشف كيف يعيشون أبناء الإرهابي عبد الرحمن النعيمي في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل جديدة عن الدور الذى تلعبه قطر في تهديد أمن واستقرار المنطقة من خلال الجماعات الإرهابية التي تقوم برعايتها في المنطقة، ولفت التقرير أن من ضمن القيادات والمسئولين القطريين الذى يقومون هو عبدالرحمن النعيمي، وهو من الذين يلعبون دورا في دعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة من خلال التنسيق بين هذه الجماعات وعلى رأسهم تنظيم الإخوان الإرهابي .

وذكر التقرير أن أبناء عبد الرحمن النعيمي، الإرهابي القطري ، يعيشون حالة من البذخ والرفاهية، حيث كشفت صور لأبناؤه يظهر عليهم نمط وأسلوب الحياة الغربي الذي استمتع به أبناء منظر الإرهاب، برفقة فتيات ليل، وقيادة سياراتهم الفارهة ولعبهم القمار وغيرها من الممارسات التي تكشف فضائح هذا النظام القطري الإرهابي

ففي الوقت الذي جال فيه الإرهابي عبد الرحمن النعيمي بأموال التبرعات والحملات الإغاثية لتغذية الجماعات المتطرفة، على رأسها تنظيم القاعدة بكافة أفرعه في العراق وسوريا واليمن والصومال استمتع أبناؤه بحياة البذخ والترف والتباهي بالسيارات الفارهة، وما لذ وطاب من الولائم، في صورة من التباهي الفج، رغم حث النعيمي الآخرين في إحدى تغريداته إلى نبذ إشهار الترف.

ويعد عبدالرحمن بن عمير النعيمي هو أكبر ممول للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن، ويعد الذراع الأول لزرع الفتن داخل دول الخليج العربى والمنطقة العربية بصورة عامة وفي دول إفريقيا أيضا، بالإضافة لدوره البارز في تدعيم علاقة الدوحة مع تلك الجماعات والمنظمات المصنفة إقليميا ودوليا كجماعات إرهابية.

ويعد عبد الرحمن النعيمي واحد من ضمن قائمة كبيرة من الأكاديميين في جامعة قطر، مثل يوسف القرضاوي والقرة داغي أعضاء هيئة كبار العلماء، المنتمين لجماعة "الإخوان" الإرهابية، الممولين للإرهاب في العالم.

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