بقرار وزاري.. تجديد تكليف مدير "صحة الوادي الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، القرار رقم 20 لسنة 2020، والذي تضمن تجديد تكليف، الدكتور أحمد عبد الحليم عويس محمد محروس، وكيلًا لوزارة الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، لمدة عام، وتضمن نص القرار بدء العمل به اعتبارًا من 11 يناير 2020.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم السبت، سعادته بصدور هذا القرار وتجديد الثقة فيه كمدير للصحة بالمحافظة.

وكان الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تولى منصب مدير مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في أغسطس 2019.