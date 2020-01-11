إيران تعتذر لأوكرانيا رسميًا عن إسقاط طائرة الركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتصالاً هاتفيًا، مساء اليوم السبت، بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليعتذر له رسميًا عن حادث إسقاط طائرة ركاب يوم الأربعاء الماضى .

وجاء في بيان صدر عن مكتب زيلينسكي: "اعتذر روحاني نيابة عن الجانب الإيراني عن المأساة التي أودت بحياة 176 شخصا".

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وأضاف: " أقر رئيس الجمهورية الإسلامية بأن إيران تعترف تماما بأن المأساة تسببت فيها سلوكيات خاطئة لجيش هذه الدولة".

وخلال الاتصال، أكد روحاني على محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الحادث.

ومن جانبه، أكد زيلينسكي، على الحاجة إلى تحديد هويات جثث الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم، وإعادتها إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.