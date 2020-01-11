وزير القوى العاملة يوزع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة في أسوان غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدا الأحد، محافظة أسوان، لافتتاح فعاليات الدورة التدريبية "مصر بكم أجمل"، والتى تنظمها مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان.

كما يوزيع الوزير عقود تشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة وإستيفاء نسبة الـ5% فى منشآت القطاع الخاص بأسوان.

ومن المقرر خلال الزيارة أن يتفقد معرض المشغولات اليدوية والذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالتعاون مع القنصلية السودانية تحت عنوان "بنات النيل".