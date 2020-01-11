تعيين هيثم بن طارق سلطانًا على عمان

توفي سلطان عُمان قابوس بن سعيد مساء أمس، الجمعة 10 جانفي 2020، عن 79 عاما، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وعين مجلس العائلة هيثم بن طارق آل سعيد خلفا له. وكان السلطان هيثم يشغل منصب وزير الثقافة والتراث، وكان من المقربين من السلطان قابوس، وهو على رأس من أشرفوا على وضع الرؤية الإقتصادية عمان 2040، كما عمل في وقت سابق أمينا عاما لوزارة الخارجية. وأعلن التلفزيون الرسمي العماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للسلطان قابوس. Advertisements وقالت صحيفتا "الوطن" و"الرؤية" على حسابهما على "تويتر" إن سلطان عمان الجديد أدى اليمين القانونية خلفا لإبن عمه الراحل السلطان قابوس. وقالت الوكالة العمانية على موقعها وحسابها في "تويتر" إن ديوان السلطان يعلن "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة". وكان الإعلام العماني قد نقل الثلاثاء عن ديوان البلاط السلطاني قوله إن "حال السلطان قابوس مستقر" منذ ملازمته المستشفى مؤخرا.

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