أشعل اسم الملك فهد بن عبد العزيز، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة تداول مقطع فيديو مؤثر للملك فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يوجه فيه نصائح ثمينة وكلمات رائعةلدول الجوار من أجل أن يعم الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة العربية.
وظهر في المقطع المتداول الملك فهد، يتحدث عن التسامح عن الأخطاء وعمل الخير من أجل تحقيق الاستقرار والأمان.
وقال الملك فهد في مقطع الفيديو:"استطعنا أن نجد هذا الشئ بكتاب الله وسنة رسوله ومادام نعمل عمل الخير ونتسامح عن الأغلاط ونستر بعضنا البعض ونقضي مصالح البعض، فمن المحتم أن يتحقق الإستقرار والأمان".
وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع مقاطع الفيديوهات والصور، وانهالت تعليقات المغردين الذين أشادوا بالدور المؤثر للملك فهد، في مواجهة أزمات عربية وخليجية متعددة، كما وصفوا الملك فهد بالسياسي المحنك.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الملك فهد عن استقرار الأمة العربية تشعل مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.