الخبيزي: أسلحة مضادة لـ"الدرونز" لتأمين المطار

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي أن الكويت مرتبطة مع بريطانيا باتفاقية حماية، ولا نحتاج إبرام اتفاقيات جديدة في المجالَين العسكري والدفاعي، مؤكداً تعاونا وثيقا بين البلدين، ولدينا علاقات تاريخية في مختلف مجالات التعاون الثنائي.

وقال الخبيزي على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيه الكويتية ـــــ البريطانية المشتركة: إن الكويت تفتح أبوابها للدول الصديقة ولقواتها للمرور أو البقاء.

وحول ما إذا كان هناك تنسيق بين دول التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، والكويت بشأن التحاق قواتها بالكويت في حال خروجها من العراق، قال: نعم

جرى التنسيق بين الجيش الكويتي وبعض الدول، وذلك في إطار بنود مذكرات التفاهم، وهناك بند يسمح بمرور القوات عبر الكويت في حال خروجها من العراق وتمركز بعضها في الكويت، وبالتالي جرى إخطار الجيش الكويتي بذلك لتقديم التسهيلات لهم للعودة الى بلدانهم، من خلال مطاراتنا العسكرية.

وبالحديث عن اجتماعات لجنة التوجيه المشترك، أشار الخبيزي إلى أن انعقادها بصورة دورية كل 6 أشهر منذ انطلاق أعمالها في عام 2012 يعكس عمق

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العلاقات الثنائية، كاشفا عن أن اجتماعات اللجنة الحالية ستشهد توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى على الصعيد الامني حول أمن المطار وتزويد الكويت بأجهزة متطورة، أما الثانية فسيتم توقيعها بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة التنمية الدولية البريطانية؛ لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار الخبيزي إلى رغبة من أمن المطار في توفير اسلحة وأجهزة مضادة لطائرات «الدرونز»؛ لحماية المطار والمدارج، وهذا النوع من الاسلحة متوافر وبصورة جيدة وحديثة في بريطانيا، التي تعد رائدة في هذا المجال، وبالتالي سيعزز ذلك من التنسيق والتعاون مع الشريك البريطاني، لافتا الى ان الكويت جددت عقدها مع شركة الفور جي اس لحماية المطار، وينظر للتجديد لها عند افتتاح المطار الجديد او التعاقد مع شركة اكبر.