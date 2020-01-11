السلطان الجديد: نواصل التعاون مع الأشقاء فى الخليج وعدم التدخل فى شئون الآخرين

أعلن التلفزيون الرسمى العماني، أمس تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس.

وقال مجلس الدفاع العماني، فى بيان، إنه «تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له»، مؤكدا أن «هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان».​

وكان المجلس، دعا فى وقت سابق، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فى البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد. وقال السلطان الجديد لعُمان: «السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة. سنسير على نهج السلطان قابوس». وتابع السلطان هيثم بن طارق «سنسير خارجيا على الخط الذى رسمه السلطان قابوس، وحريصون على عدم التدخل فى شؤون الغير». وأضاف «سنواصل مع الأشقاء

فى دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد، ونسعى مع الدول العربية إلى النأى بالمنطقة عن الصراعات».

وأكمل هيثم بن طارق «سنواصل تنفيذ السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي، وسنبنى علاقاتنا مع دول العالم وفق نهج السلطان الراحل».

وأتم السلطان العمانى الجديد «سنحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول».

وكان المجلس، قد دعا فى وقت سابق، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فى البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

Advertisements

وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

ويقول النظام الأساسى لسلطنة عمان الذى تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق، يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسى مجلسى الدولة والشورى، تولى الشخص الذى حدد السلطان اسمه بشكل سرى فى رسالة مغلقة الحكم فى السلطنة.

وهيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954. وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب فى عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب فى وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

كما تولى رئاسة الاتحاد العُمانى لكرة القدم بين عامى 1983 و1986، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التى أقيمت فى مسقط 2010.