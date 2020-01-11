الجيش الليبي يمنع السفن المتجهة إلى مصراتة

الاتحاد الأوروبي
على صعيد آخر، زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تركيا حيث بحث مع الرئيس رجب طيب إردوغان خفض التوتر في ليبيا، بعدما أعلنت أنقرة إرسال عسكريين إلى هذا البلد، وكتب ميشال عبر تويتر أنه ناقش مع إردوغان سبل "عمل الاتحاد الأوروبي وتركيا معا لتسهيل احتواء التصعيد في الشرق الأوسط وليبيا".
ميركل وبوتين
على الصعيد نفسه، التقت المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، السبت، لإجراء محادثات تتركز على بؤر التوتر في الشرق الأوسط. وقالت ميركل إنه سيتطرق لمواضيع تشمل الصراع في ليبيا والنزاع السوري إلى جانب الحرب بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو. وفي السياق، طلبت تركيا أمس من روسيا إقناع قوات المشير خليفة حفتر باحترام دعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا وجهتها أنقرة وموسكو هذا الأسبوع، لكن الرجل القوي في شرق ليبيا قد أعرب عن رفضه لها أصلاً.
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