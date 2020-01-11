روحاني يعد نظيره الأوكراني بمعاقبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأوكراني بإحالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بوساطة صاروخ «على القضاء»، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت.

وقالت الرئاسة إن روحاني أكد خلال اتصال هاتفي بمبادرة منه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن «جميع الضالعين في الكارثة الجوية ستتم إحالتهم على القضاء».

وأضافت أن روحاني «أقر تماماً بأن المأساة وقعت بسبب أفعال خاطئة من جانب عسكريين» واعتذر عن الكارثة التي أسفرت عن 176 قتيلاً.

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وطلب زيلينسكي من طهران السماح بإعادة جثث 11 أوكرانياً قضوا في الحادث «بحلول 19 يناير»، معلناً أن الدبلوماسية الأوكرانية ستصدر بياناً حول قضية «التعويضات».

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن «الجانب الإيراني متفق مع أوكرانيا في هذا الملف».

وأقرت طهران اليوم في نهاية المطاف بأنها أسقطت خطأ طائرة البوينج 737 التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية.