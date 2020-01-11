إيران تعتذر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية «بالخطأ»

قدمت إيران، اليوم السبت، اعتذاراتها لإسقاطها الطائرة الأوكرانية بوينج 737 "بالخطأ".

وتحطمت طائرة الرحلة "بي إس 752" التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية ليل الأربعاء غرب طهران، بعيد إقلاعها.

وأسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الإيرانيين الكنديين ولكن أيضا بينهم أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيون.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن بلاده تشعر بأسف "عميق" لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبراً ذلك "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

وكتب روحاني في تغريدة على تويتر "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة لتحديد" المسؤولين "وإحالتهم على القضاء".

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "أناشد هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة أن تتمّ متابعة موارد التقصير المحتملة في هذا الحادث الأليم" لضمان عدم تكرره، وفق بيان نشر على موقعه الرسمي وحسابه على تويتر.

قبل ذلك، قدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينج الأوكرانيّة. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "يوم حزين".

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وعلى الصعيد نفسه، أكد الحرس الثوري في بيان "في ظل هذه الظروف الحساسة، أقلعت الرحلة 752 للخطوط الجوية الأوكرانية من مطار طهران، وخلال استدارة الطائرة، اقتربت من أحد المراكز العسكرية الحساسة لحرس الثورة، وكانت على ارتفاع يعطيها شكل طيران مشابه تماماً لطائرة معادية".

وأضاف "وفي مثل هذه الظروف، وقع خطأ بشري غير متعمد، وأصيبت الطائرة المذكورة وهو ما أدى للأسف إلى مقتل عدد من مواطنينا وعدد من الأجانب".

من جهته، طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ"الشفافية" لإجراء "تحقيق تام ومعمق" حتى يتم تحديد المسؤوليات، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى معاقبة المذنبين ودفع تعويضات.

ومن المقرر أن يجري زيلينسكي مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

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