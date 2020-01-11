كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي بارز من ميليشيات الحشد الشعبي العراقي في كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت مصادر ميدانية عراقية، مساء اليوم السبت، بأن هناك مسلحون مجهولون قتلوا قيادياً بارزاً في ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة كربلاء وسط العراق.

وأفادت المصادر العراقية: بمقتل طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في ميليشيات الحشد الشعبي، لكن لم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتل الرجل ولا الأسباب خلف ذلك.

ويأتي مقتل طالب الساعدي، بعد ساعات من تشييع جثماني صحفيين اُغتيلا مساء أمس الجمعة، برصاص مجهولين استهدف سيارتهما في محافظة البصرة جنوبي العراق، فيما حمّل مدافعون عن حرية الصحافة مسؤولية الاغتيال لـ"ميليشيات".

Advertisements

وقال صحفي من محافظة البصرة، طلب عدم كشف هويته، إن الصحفيين "قُتلا بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط البصرة من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع".

ونشر أحد الصحفيين قبل ساعات من مقتله، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدث فيه عن، حملة اعتقالات تستهدف المتظاهرين الذين استأنفوا احتجاجاتهم يوم أمس الجمعة، مطالبين بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح، وتعرض الناشطون أيضاً لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.