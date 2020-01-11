كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية "خطوة أولى مهمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء يوم السبت، إقرار السلطات الإيرانية بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ بأنه "خطوة أولى مهمة"، لافتاً إلى أن الحادثة تعزز أهمية وقف تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في بيان صدر عن مكتبه: إن "اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت بطريق الخطأ طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 خطوة أولى مهمة"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف: "سنقوم ببذل كل ما في وسعنا لدعم عائلات 4 ضحايا بريطانيين وضمان حصولهم على الأجوبة وطي الصفحة بالشكل الذي يستحقونه".

وأشار جونسون، إلى أن بريطانيا ستعمل عن قرب مع كل من كندا وأوكرانيا وغيرهما من الشركاء الدوليين؛ لضمان إجراء "تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل وإعادة جثث القتلى"، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

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وأفاد رئيس الوزراء البريطاني: بأن "هذه الحادثة الأليمة تؤكد على أهمية خفض تصعيد التوتر في الشرق الأوسط"، مشدداً على "أهمية مضي جميع القادة قدما بالمسار الدبلوماسي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، على أن تحقيق الجيش بشأن الحادثة توصل إلى أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 أطلقت بـ"خطأ بشري... لا يغتفر".

فيما أمر المرشد الإيراني علي خامنئي القوات المسلحة الإيرانية بمعالجة أوجه "التقصير" لمنع تكرار الحادثة.

وجاء اعتراف طهران بعد 3 أيام على الكارثة، التي أودت بحياة 176 راكباً معظمهم من حملة الجنسيتين الإيرانية والكندية والبعض الآخر من أوكرانيا وأفغانستان وبريطانيا والسويد، وبعدما أصر المسؤولون لديها على نفي اتهامات غربية بأن الطائرة الأوكرانية أُسقط بصاروخ أطلق إيراني.