فرنسا تكشف عن مكان فك شفرة الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية المنكوبة

صرح المكتب الفرنسي لتحقيق أمن الطيران المدني، مساء اليوم السبت، بأنه سيتم فك شفرة الصناديق السوداء للطائرة "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية، التي سقطت على الاراضي الإيرانية.

وقال ممثل المنظمة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "مكتبنا يؤكد على مشاركته في العمل الفني الخاص بفك تشفير الصناديق السوداء، وسيتم هذا العمل في أوكرانيا".

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ووفقًا للخبير، "المعلومات حول كيفية إجراء التحقيق تقع ضمن اختصاص منظمة الطيران المدني الإيراني".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في الخطأ الذي لا يغتفر، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكداً على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.