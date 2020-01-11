كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: الشعب الإيراني سئم من وحشية الحرس الثوري وفساده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم السبت، على أن "صوت الشعل الإيراني واضح وهو مستاء من كذب النظام"، موضحاً أنه "سئم من وحشية الحرس الثوري وفساده"، لافتاً إلى "وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلاً أفضل".

هذا وانطلقت تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، مساء اليوم، بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، ويقدر عدد المحتجين بنحو 700 إلى ألف شخص، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.

وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل، هاتفين: "النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية، كما وصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز.

وقام المتظاهرون بتمزيق صور لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي فجر يوم الجمعة الموافق 3 يناير الحالي، وعرضت وكالة "فارس" التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صوراً لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني، فيما أظهرت فيديوهات قوات الباسيج تقوم بتطويق تجمع للطلاب في طهران.